Incidente lavoro a Genova | operaio cade da ponteggio | è gravissimo

Incidente sul lavoro a Genova. Un operaio è caduto da una impalcatura mentre stava lavorando in un cantiere nel quartiere di Sampierdarena, nel Capoluogo ligure. Ancora sconosciute le dinamiche dell'Incidente, ma l'uomo, di 41 anni, è precipitato dal sesto piano. Sul posto sono arrivati subito gli operatori sanitari del 118 e i Carabinieri per i ...

