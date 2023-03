Inchiesta Asl Caserta, “traslocano” 3 dei 4 procedimenti (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“traslocano” al tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) tre dei quattro procedimenti, per circa 60 imputati, nati dall’indagine dei carabinieri del Nas e della Procura di Napoli Nord sui presunti casi di malaffare e cattiva gestione del Dipartimento di Salute Mentale (Dsm) dell’Asl di Caserta, che vede al centro delle accuse in tutti i procedimenti l’ex direttore del Dsm Luigi Carrizzone; tra gli imputati anche l’attuale presidente del Consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero, che risponde di traffico illecito di influenze, per essere intervenuto, da componente della commissione regionale sanità, presso l’ex direttore dell’Asl di Caserta Mario De Biasio (anch’egli imputato) per prorogare l’incarico a Carizzone, ottenendo da quest’ultimo un ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“” al tribunale di Santa Maria Capua Vetere () tre dei quattro, per circa 60 imputati, nati dall’indagine dei carabinieri del Nas e della Procura di Napoli Nord sui presunti casi di malaffare e cattiva gestione del Dipartimento di Salute Mentale (Dsm) dell’Asl di, che vede al centro delle accuse in tutti il’ex direttore del Dsm Luigi Carrizzone; tra gli imputati anche l’attuale presidente del Consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero, che risponde di traffico illecito di influenze, per essere intervenuto, da componente della commissione regionale sanità, presso l’ex direttore dell’Asl diMario De Biasio (anch’egli imputato) per prorogare l’incarico a Carizzone, ottenendo da quest’ultimo un ...

