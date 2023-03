Incendio nel Novarese: evacuate abitazioni, allarme fumi tossici (Di mercoledì 29 marzo 2023) E' ancora in corso l'Incendio divampato questa mattina in una fabbrica di vernici di San Pietro Mosezzo alle porte di Novara. Le forze dell'ordine hanno deciso di far evacuare le abitazioni nel raggio ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 29 marzo 2023) E' ancora in corso l'divampato questa mattina in una fabbrica di vernici di San Pietro Mosezzo alle porte di Novara. Le forze dell'ordine hanno deciso di far evacuare lenel raggio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vigilidelfuoco : Una squadra evacua il condominio mentre l'altra è già impegnata a contenere le fiamme. Nel pomeriggio… - Agenzia_Ansa : Vasto incendio in un'azienda chimica in provincia di Novara, a San Pietro Mosezzo. Dalla zona industriale si è leva… - 66simona99 : RT @ultimenotizie: Allarme a #Novara e nel circondario per l'incendio scoppiato nell'azienda chimica Kemi, che tratta solventi chimici, nel… - conteadifoix : RT @Adnkronos: Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato questa mattina nel novarese, a San Pietro Mosezzo. Secondo le prime informa… - Adnkronos : Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato questa mattina nel novarese, a San Pietro Mosezzo. Secondo le prim… -