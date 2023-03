Incendio nel centro migranti in Messico, in un video due guardiani se ne vanno lasciando le uscite bloccate. Morti in 39 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un nuovo video diffuso sui social mette sotto accusa gli agenti di guardia al centro di raccolta di migranti, in Messico, nel quale martedì è scoppiato l’Incendio che ha ucciso 39 persone tra quelle ospitate. Nelle immagini, rilanciate dai media locali, si vedono due agenti dell’Istituto nazionale delle migrazioni (Inm) di Ciudad Juarez che, dopo lo scoppio dell’Incendio, se ne vanno mantenendo bloccate le uscite. Una mossa che ha di fatto intrappolato le persone dentro la struttura e che potrebbe essere tra le cause dell’alto bilancio di vittime: 68 tra Morti e ustionati gravi. I migranti, provenienti dal centro America e dal Venezuela si trovavano in stato di fermo. Sono stati loro, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un nuovodiffuso sui social mette sotto accusa gli agenti di guardia aldi raccolta di, in, nel quale martedì è scoppiato l’che ha ucciso 39 persone tra quelle ospitate. Nelle immagini, rilanciate dai media locali, si vedono due agenti dell’Istituto nazionale delle migrazioni (Inm) di Ciudad Juarez che, dopo lo scoppio dell’, se nemantenendole. Una mossa che ha di fatto intrappolato le persone dentro la struttura e che potrebbe essere tra le cause dell’alto bilancio di vittime: 68 trae ustionati gravi. I, provenienti dalAmerica e dal Venezuela si trovavano in stato di fermo. Sono stati loro, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vigilidelfuoco : Una squadra evacua il condominio mentre l'altra è già impegnata a contenere le fiamme. Nel pomeriggio… - Agenzia_Ansa : Vasto incendio in un'azienda chimica in provincia di Novara, a San Pietro Mosezzo. Dalla zona industriale si è leva… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Vasto incendio in un'azienda chimica in provincia di Novara, a San Pietro Mosezzo. Dalla zona industriale si è levata un'… - Barbara68545184 : RT @ultimenotizie: Allarme a #Novara e nel circondario per l'incendio scoppiato nell'azienda chimica Kemi, che tratta solventi chimici, nel… - AndyWorldTennis : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco nel post #udienzagenerale volge un pensiero alle vittime del rogo a Ciudad Juárez in #Messico, all'inter… -