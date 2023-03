Incendio in una fabbrica di vernici alle porte di Novara (Di mercoledì 29 marzo 2023) AGI - Le forze dell'ordine hanno deciso di far evacuare le abitazioni nel raggio di 500 metri dalla Kemi Srl, la fabbrica di vernici e solventi di San Pietro Mosezzo, alle porte di Novara, in fiamme da questa mattina alle 8. Testimoni riferiscono che le fiamme sono alte anche 50 metri e che si sentono ripetute esplosioni. Il calore elevato ha fatto anche letteralmente saltare in aria i tombini degli scarichi stradali. La nube nera sprigionatasi dall'Incendio si sta lentamente spostando sulla zona centrale della città e si spinge in direzione nord. La colonna di fumo nero è visibile in tutta la pianura fino al Milanese. Non ci sono al momento segnalazioni di persone morte o ferite, ma la situazione - conferma all'Agi il comando della polizia locale - è in evoluzione. ... Leggi su agi (Di mercoledì 29 marzo 2023) AGI - Le forze dell'ordine hanno deciso di far evacuare le abitazioni nel raggio di 500 metri dalla Kemi Srl, ladie solventi di San Pietro Mosezzo,di, in fiamme da questa mattina8. Testimoni riferiscono che le fiamme sono alte anche 50 metri e che si sentono ripetute esplosioni. Il calore elevato ha fatto anche letteralmente saltare in aria i tombini degli scarichi stradali. La nube nera sprigionatasi dall'si sta lentamente spostando sulla zona centrale della città e si spinge in direzione nord. La colonna di fumo nero è visibile in tutta la pianura fino al Milanese. Non ci sono al momento segnalazioni di persone morte o ferite, ma la situazione - conferma all'Agi il comando della polizia locale - è in evoluzione. ...

