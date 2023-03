Incendio a Milano, trovato corpo carbonizzato di un 75enne in casa (Di mercoledì 29 marzo 2023) Incendio a Milano in via D’Apulia poco prima di mezzanotte: è stato trovato il corpo carbonizzato di un uomo di 75 anni. Ferito un 51enne in maniera non grave a mani e piedi, illeso un uomo di 73 anni. Incendio Milano oggi Il cadavere carbonizzato di un 75enne è stato trovato nella serata di ieri ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 29 marzo 2023)in via D’Apulia poco prima di mezzanotte: è statoildi un uomo di 75 anni. Ferito un 51enne in maniera non grave a mani e piedi, illeso un uomo di 73 anni.oggi Il cadaveredi unè statonella serata di ieri ... TAG24.

