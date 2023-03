Incendia l’auto del fidanzato della sua ex: arrestato 48enne (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHa dato alle fiamme l’auto del fidanzato della sua ex. Per questo motivo un 48enne è stato arrestato dai carabinieri. Ora si trova in carcere e dovrà rispondere di danneggiamento. Il fatto è accaduto a Qualiano la scorsa notte. Ai carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania è giunta una segnalazione per l’incendio di un’auto a Qualiano. Quando i militari della sezione radiomobile arrivano sul posto hanno notato che poco distante c’era un uomo. Lo hanno raggiungono e bloccato. L’uomo ha ammesso di essere stato lui ad appiccicare l’incendio. Il motivo è sentimentale: quell’auto è dell’uomo che è il fidanzato della sua ex. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHa dato alle fiammedelsua ex. Per questo motivo unè statodai carabinieri. Ora si trova in carcere e dovrà rispondere di danneggiamento. Il fatto è accaduto a Qualiano la scorsa notte. Ai carabiniericompagnia di Giugliano in Campania è giunta una segnalazione per l’incendio di un’auto a Qualiano. Quando i militarisezione radiomobile arrivano sul posto hanno notato che poco distante c’era un uomo. Lo hanno raggiungono e bloccato. L’uomo ha ammesso di essere stato lui ad appiccicare l’incendio. Il motivo è sentimentale: quelè dell’uomo che è ilsua ex. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

