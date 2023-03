Incendi, Italia fanalino di coda in Europa per la sicurezza degli edifici (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Una discussione è in corso per l’aggiornamento della normativa antIncendio anche a seguito degli Incendi della Torre dei Moro a Milano e del palazzo Lagrange a Torino. L’Italia tuttavia resta tra i fanalini d’Europa per la sicurezza, in particolare per quella sui materiali obbligatori per le facciate. È attraverso il Comune di Milano, Commissione Rigenerazione Urbana, che ci sono i primi segnali di innovazione a cambiare passo. “Si apre una fase importante per il settore dell’edilizia nel Comune di Milano -dice Il presidente di questa Commissione, Bruno Ceccarelli- una forte spinta stimolata anche dei numerosi interventi in vista delle future Olimpiadi invernali del 2026. Si tratta di nuove sfide e anche qui l’attenzione alla sostenibilità e alla ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Una discussione è in corso per l’aggiornamento della normativa anto anche a seguitodella Torre dei Moro a Milano e del palazzo Lagrange a Torino. L’tuttavia resta tra i fanalini d’per la, in particolare per quella sui materiali obbligatori per le facciate. È attraverso il Comune di Milano, Commissione Rigenerazione Urbana, che ci sono i primi segnali di innovazione a cambiare passo. “Si apre una fase importante per il settore dell’edilizia nel Comune di Milano -dice Il presidente di questa Commissione, Bruno Ceccarelli- una forte spinta stimolata anche dei numerosi interventi in vista delle future Olimpiadi invernali del 2026. Si tratta di nuove sfide e anche qui l’attenzione alla sostenibilità e alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Incendi, Italia fanalino di coda in Europa per la sicurezza degli edifici - News24_it : Incendi, Italia fanalino di coda in Europa per la sicurezza degli edifici - fisco24_info : Incendi, Italia fanalino di coda in Europa per la sicurezza degli edifici: (Adnkronos) - Nel Comune di Milano, Comm… - ledicoladelsud : Incendi, Italia fanalino di coda in Europa per la sicurezza degli edifici - giovacarullo : In due decenni i disboscamenti, gli incendi e l’agricoltura hanno cancellato nel mondo 780mila km2 di boschi d’altu… -