In ospedale con febbre alta: bimba di 4 anni muore qualche ora dopo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tragedia all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca dove una bimba di 4 anni è morta dopo essere stata ricoverata per una febbre alta. Come riporta AgrigentoNotizie, la piccola sarebbe giunta nel nosocomio del comune agrigentino, accompagnata dai genitori per una febbre alta. I medici L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tragedia all’GiovPaolo II di Sciacca dove unadi 4è mortaessere stata ricoverata per una. Come riporta AgrigentoNotizie, la piccola sarebbe giunta nel nosocomio del comune agrigentino, accompagnata dai genitori per una. I medici L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Straordinari gli uomini e le donne dell’Arma del comando provinciale di Imperia che hanno regalato momenti di gio… - RaiNews : In ospedale dissidente russa di 32 anni: è stata avvelenata con metalli pesanti. Il sito indipendente Meduza riferi… - CarmenB38519797 : RT @CYworldteam: 'Il mio sogno più grande? Quello di poter vedere i ragazzi ricoverati in ospedale tornare a giocare' L'Associazione nata a… - icus1207 : RT @CYworldteam: 'Il mio sogno più grande? Quello di poter vedere i ragazzi ricoverati in ospedale tornare a giocare' L'Associazione nata a… - CYworldteam : 'Il mio sogno più grande? Quello di poter vedere i ragazzi ricoverati in ospedale tornare a giocare' L'Associazione… -