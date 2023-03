In occasione del primo anniversario dell’agenzia è stato realizzato uno shooting dal titolo “Diversity is Beauty” con alcune delle muse più rappresentative. Come Carlotta Bertotti, modella e influencer nata con un nevo di Ota che le copre metà del viso. O Giorgia Carrieri, affetta da vitiligine. E ancora Fatima Mennella, che ha la sindrome di Down. E poi Francesca Bruni Ercole, modella plus size e la giovane modella albina e ipovedente Lucia della Ratta. Tutte diversamente bellissime (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si chiama “Imperfetta” e nel nome ha già tutto quello che ci si può aspettare. A parte, forse, che si tratti di un’agenzia di modelle. Qui non importa l’età, non importa il peso e nemmeno il colore della pelle. Non importa essere portatrici di disabilità o di segni visibili come l’alopecia, la vitiligine o indelebili cicatrici. Vanessa Incontrada designer per Mirò: «Un consiglio alle aspiranti modelle? Mangiate» X ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si chiama “Imperfetta” e nel nome ha già tutto quello che ci si può aspettare. A parte, forse, che si tratti di un’agenzia di mo. Qui non importa l’età, non importa il peso e nemmeno il colorepelle. Non importa essere portatrici di disabilità o di segni visibili come l’alopecia, la vitiligine o indelebili cicatrici. Vanessa Incontrada designer per Mirò: «Un consiglio alle aspiranti mo? Mangiate» X ...

