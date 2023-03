In Lombardia è rivolta contro la Sanità dei ricchi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 29 marzo 2023) La domanda è retorica e gioca sulla coincidenza della data in cui è stata fissata la manifestazione con il primo aprile, giornata proverbialmente dedicata allo scherzo. “Sani come un pesce?” è il titolo della mobilitazione indetta da Medicina democratica, Coordinamento lombardo per il diritto alla salute, Forum per il diritto alla salute, e alla quale hanno già aderito numerose associazioni, dalle Acli lombarde, alla Lila nazionale, ai Sentinelli. In una regione dove laè sempre più in mano private, con liste d’attesa che raggiungono casi limite come quello di 1.300 giorni (quattro anni circa) per una colecistectomia, con una medicina territoriale smantellata in trent’anni di governo delle destre, la manifestazione di sabato 1 aprile in piazza del Duomo a Milano è stata indetta per ricordare che la salute è un diritto di tutti garantito dalla Costituzione, ...