In Italia, quasi due milioni di adolescenti dipendenti da cibo, social e videogiochi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un'indagine della Presidenza del Consiglio e dell'Iss fa il punto su comportamenti a rischio nei giovani, compreso l'isolamento sociale e le difficoltà di comunicazione con i genitori Leggi su vanityfair (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un'indagine della Presidenza del Consiglio e dell'Iss fa il punto su comportamenti a rischio nei giovani, compreso l'isolamentoe e le difficoltà di comunicazione con i genitori

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Altro che armi gratis. Già speso quasi 1 miliardo di euro per inviare armi all'Ucraina. Mentre in Italia dobbiamo f… - fraversion : Paolo Limiti era un creativo vero. Lavorò con Mike, portò la cucina in tv in Italia, ha scritto brani per grandi ar… - AnnalisaChirico : È assurdo che alcuni esponenti del Parlamento dicano che l’Italia lascerebbe morire le persone in mare. È assurdo e… - Olasz_Baromfi : @elbarahoui Lo sapevo... la maggior parte dei delinquenti marocchini, tunisini, libici ecc. sono quasi tutti 'emig… - MarianiArmida : E.......quasi sempre supponenti . ... Povera ITALIA..... -