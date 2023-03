(Di mercoledì 29 marzo 2023) Voce di mercato dal, il bomber nigeriano Victor Boniface potrebbe esseredi Victoral. Il bomber nigeriano Victor Boniface potrebbe esseredi Victoral. Secondo le voci che circolano in, infatti, ci sarebbero diversi club italiani sulle tracce del giovane attaccante, tra cui Milan, Lazio e soprattutto ilallenato da Luciano Spalletti. Nonostante non abbia più i capelli biondi che lo avevano reso simile al suo omonimodurante gli anni in cui giocava nel Bodo/Glimt, Boniface si è distinto per le sue prestazioni, realizzando 19 gol in 43 presenze nella scorsa stagione, di cui 10 tra le qualificazioni Champions e l’Europa League. Secondo Nieuwsblad, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : In Belgio sicuri: 'Napoli, ecco chi sarà l'erede di Osimhen' #BodoGlimt #Calciomercato #napoli #Nieuwsblad #OSIMHEN… -

Ha ricordato cioè che i nostri concorrenti,, Germania, Francia, Inghilterra, si comportano ... Ecco allora il punto: siamo proprioche la corsa all'oriundo, rubacchiando un ragazzo di qua ...Contro ilservirà la vittoria per esseree non dipendere da nessuno. Infatti, la vittoria darebbe la sicurezza della vittoria del girone e del posto a Malta , ma anche il pareggio ...ROMA - Insono, anche alla Lazio piace Victor Boniface , punta di 23 anni in forza all'Union Saint - Gilloise. Secondo il portale Nieewsblad i biancocelesti, insieme al Milan e anche il Napoli, lo ...

In Belgio sicuri: “Napoli, ecco chi sarà l’erede di Osimhen” napolipiu.com

ha trovato il suo quarto gol consecutivo con il Belgio nell'amichevole vinta per 3-2 contro la Germania, sfruttando al meglio un assist di De Bruyne e battendo Ter Stegen con una botta di sinistro.Il capo dell’area scouting del Milan ieri era sugli spalti dello stadio Pinatar di Murcia per assistere all’amichevole tra il Belgio under 21 e i pari età del Giappone. Il principale focus era rivolto ...