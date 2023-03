In attesa del ritorno in tv, la conduttrice riceverà il riconoscimento durante la cerimonia del 31 marzo. Premiati anche Bruno Conti e Ciccio Graziani (Di mercoledì 29 marzo 2023) Inarrestabile Alba Parietti. La conduttrice e showgirl riceverà il Leone d’Oro alla carriera. Un riconoscimento da non confondere con quello legato alla Mostra del cinema di Venezia. Si tratta, in questo caso, di un riconoscimento assegnato in occasione del Gran Premio Internazionale di Venezia. È stata lei stessa a divulgare la notizia, condividendo sul suo profilo Instagram un articolo del quotidiano La Stampa e il lancio dell’agenzia di stampa LaPresse. Alba Parietti, la sua vita fuori e dentro la tv guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 29 marzo 2023) Inarrestabile Alba Parietti. Lae showgirlil Leone d’Oro alla carriera. Unda non confondere con quello legato alla Mostra del cinema di Venezia. Si tratta, in questo caso, di unassegnato in occasione del Gran Premio Internazionale di Venezia. È stata lei stessa a divulgare la notizia, condividendo sul suo profilo Instagram un articolo del quotidiano La Stampa e il lancio dell’agenzia di stampa LaPresse. Alba Parietti, la sua vita fuori e dentro la tv guarda le foto ...

