Imprenditore ubriaco e senza patente sfreccia sulla sua Ferrari in giro per Roma: ‘Sono mio fratello’ (Di mercoledì 29 marzo 2023) Guidava ubriaco, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e senza patente in giro per Roma a bordo di una… Ferrari 458. Un noto Imprenditore Romano, il 46enne Simone L., è stato condannato a 8 mesi di reclusione per essersi rifiutato di sottoporsi agli esami medici per verificare il suo stato di ebbrezza alcolica. L’accertamento della Polizia locale e il tentativo di evitare la multa Lo hanno visto sfrecciare per le strade della Capitale. Già un’auto a tutta velocità nelle strade del centro, non passa inosservata, quando poi si tratta di una testarossa, allora riesce ad attirare ulteriormente l’attenzione. E gli uomini della Polizia municipale lo hanno fermato, ma l’Imprenditore, nella speranza forse di riuscire ad ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 marzo 2023) Guidava, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti einpera bordo di una…458. Un notono, il 46enne Simone L., è stato condannato a 8 mesi di reclusione per essersi rifiutato di sottoporsi agli esami medici per verificare il suo stato di ebbrezza alcolica. L’accertamento della Polizia locale e il tentativo di evitare la multa Lo hanno vistore per le strade della Capitale. Già un’auto a tutta velocità nelle strade del centro, non passa inosservata, quando poi si tratta di una testarossa, allora riesce ad attirare ulteriormente l’attenzione. E gli uomini della Polizia municipale lo hanno fermato, ma l’, nella speranza forse di riuscire ad ...

