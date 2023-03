Iliad rispolvera la Giga 150 | questi i tre servizi gratuiti per tutti

Leggi su tecnoandroid

(Di mercoledì 29 marzo 2023) TecnoAndroid.it Per la stagione primaverileha deciso di riportare in auge la sua migliore promozione degli ultimi tempi. I clienti del gestore francese, dopo la breve parentesi della Flash 130, potranno sfruttare ancora una volta il vantaggio della150. La famosa ricaricabile del provider transalpino assicura agli abbonati un pacchetto davvero unico con chiamate senza limiti versoi numeri fissi e mobili, SMS da inviare ai numeri della propria rubrica e con 150per navigare in internet. Il costo per il rinnovo della promozione è pari a soli 9,99 euro ogni trenta giorni.e il ritorno della150: i trea costo zero I vantaggi della150 sono ...