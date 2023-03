Iliad OFFRE 120GB con il 5G incluso | il prezzo è STRAORDINARIO

(Di mercoledì 29 marzo 2023) TecnoAndroid.it Gli ultimi tempi hanno dimostrato ancora una volta quantoabbia più importanza per il pubblico rispetto a tanti altri gestori mobili attivi in Italia. Le persone hanno più volte fatto capire di preferirei di gran lunga le promozioni di questo provider, il quale infatti sta dimostrando ogni giorno di avere l’offerta giusta per svariate tipologie di utenti. In basso c’è la spiegazione del perché le persone dovrebbero ancor di più adesso scegliere questo gestore, soprattutto alla luce della nuova offerta lanciata. Si tratta di una soluzione che appartiene sempre alla solita famiglia del Giga diristabilisce la vecchia promo da 120 giga in 5G: ecco i contenuti ed ilfinale ogni mese Dopo aver visto la promozione mobile con 150 giga in 5G, sembra che sia arrivata la sua fine. Non ...

Per la stagione primaverile Iliad ha deciso di riportare in auge la sua migliore promozione degli ultimi tempi. I clienti del gestore francese, dopo la breve parentesi della Flash 130, potranno ...Dopo l’antenna in via delle Arti, il Tar dice sì anche al nuovo impianto Iliad in contrada Cigliano a Corridonia. A rivolgersi al tribunale amministrativo era stata la società telefonica, che aveva ...