Il Viminale verso il divieto di trasferta a Roma per i tifosi del Feyenoord (Repubblica) (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Viminale verso il divieto di trasferta a Roma per i tifosi del Feyenoord. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha deciso di ascoltare il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e di vietare la trasferta nella Capitale dei tifosi del Feyenoord, per la partita del 20 aprile all’Olimpico valida per i quarti di Europa League. Oggi la Uefa aveva dato il via libera alla vendita dei biglietti per i tifosi olandesi, cosa che aveva fatto arrabbiare il sindaco di Roma, che, nell’immediatezza della decisione, aveva commentato così: «Ho chiamato il ministro Piantedosi poco prima di venire qui, esprimendogli la mia preoccupazione per questo incontro che, tra l’altro, cade ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ilildiper idel. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha deciso di ascoltare il sindaco di, Roberto Gualtieri, e di vietare lanella Capitale deidel, per la partita del 20 aprile all’Olimpico valida per i quarti di Europa League. Oggi la Uefa aveva dato il via libera alla vendita dei biglietti per iolandesi, cosa che aveva fatto arrabbiare il sindaco di, che, nell’immediatezza della decisione, aveva commentato così: «Ho chiamato il ministro Piantedosi poco prima di venire qui, esprimendogli la mia preoccupazione per questo incontro che, tra l’altro, cade ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Roma-Feyenoord, il Viminale verso il divieto di vendita dei biglietti agli olandesi - napolista : Il Viminale verso il divieto di trasferta a #Roma per i tifosi del #Feyenoord (Repubblica) Dopo il via libera dell… - IRebell05 : RT @JuveVinciPerMe: 'Il Viminale verso il divieto di trasferta ai tifosi olandesi per Roma-Feyenoord' (cit.). Si va verso un... Napoli-Eint… - siamo_la_Roma : ?? Verso #RomaFeyenoord di #UEL ???? Olandesi a #Roma? ?? L'orientamento del Viminale #ASRoma - zazoomblog : Il Viminale verso il divieto di trasferta ai tifosi olandesi per Roma-Feyenoord - #Viminale #verso #divieto… -