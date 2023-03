“Il trio dei ragionieri” della Juventus | ve li ricordate? Ecco chi e erano

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Laha avuto tanti grandi campioni, ma forse del “dei” non avevate mai sentito parlate e non c’entra Fantozzi. Nel corsostoria ci sono stati tantissimi giocatori che hanno scritto pagine memorabili per la. Ancora oggi ce li ricordiamo per le loro imprese sul terreno di gioco, ma forse del “dei” in pochi ne avevano sentito parlare. Molto più probabile invece aver avuto modo di conoscere il Ragionier Ugo Fantozzi, lo storico personaggio di Paolo Villaggio che ha fatto ridere tutta Italia tra gli anni ’70 e ’80, ma per la nostra storia dobbiamo tornare ancora più indietro. Ragionier Fantozzi (Fonte: Ansa Foto)Il Quinquennio d’oroè stato un lustro eccezionale, con i ...