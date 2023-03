Il Tottenham risponde alla FIFA sulla questione Paratici: «Delibera della commissione è stata presa senza preavviso» (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Tottenham ha risposto alla FIFA con un comunicato ufficiale dopo estensione a livello Mondiale della squalifica di Paratici Il Tottenham ha risposto alla FIFA con un comunicato ufficiale dopo estensione a livello Mondiale della squalifica di Fabio Paratici comminata dalla FIGC. COMUNICATO – A seguito delle notizie odierne dei media in merito alla decisione della commissione Disciplinare della FIFA di estendere a livello mondiale la sanzione inflitta dalla Corte d’Appello della FIGC a Fabio Paratici il 20 gennaio 2023, il Club ha inoltrato urgenti richieste ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ilha rispostocon un comunicato ufficiale dopo estensione a livello Mondialesqualifica diIlha rispostocon un comunicato ufficiale dopo estensione a livello Mondialesqualifica di Fabiocomminata dFIGC. COMUNICATO – A seguito delle notizie odierne dei media in meritodecisioneDisciplinaredi estendere a livello mondiale la sanzione inflitta dCorte d’AppelloFIGC a Fabioil 20 gennaio 2023, il Club ha inoltrato urgenti richieste ...

