Il Tottenham chiede chiarimenti sull’inibizione di Paratici: «Decisione presa senza preavviso» (Di mercoledì 29 marzo 2023) Oggi la Fifa ha chiarito che l’inibizione di 30 mesi dell’ex dirigente della Juventus, Fabio Paratici, vale anche all’estero. Paratici, dunque, deve lasciare subito il Tottenham. Il club inglese, di cui Paratici è direttore sportivo, ha appena emesso un comunicato ufficiale con il quale annuncia di aver chiesto ulteriori chiarimenti alla Fifa e di aver ricevuto risposta soltanto oggi nel tardo pomeriggio. Il Tottenham scrive nella nota che la Commissione Disciplinare Fifa ha deciso senza avvisare le parti coinvolte e dunque chiede ulteriori chiarimenti circa l’estensione della misura decisa dalla Fifa. “A seguito di quanto riportato oggi dai media in merito alla Decisione della Commissione Disciplinare della Fifa di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 marzo 2023) Oggi la Fifa ha chiarito che l’inibizione di 30 mesi dell’ex dirigente della Juventus, Fabio, vale anche all’estero., dunque, deve lasciare subito il. Il club inglese, di cuiè direttore sportivo, ha appena emesso un comunicato ufficiale con il quale annuncia di aver chiesto ulteriorialla Fifa e di aver ricevuto risposta soltanto oggi nel tardo pomeriggio. Ilscrive nella nota che la Commissione Disciplinare Fifa ha decisoavvisare le parti coinvolte e dunqueulterioricirca l’estensione della misura decisa dalla Fifa. “A seguito di quanto riportato oggi dai media in merito alladella Commissione Disciplinare della Fifa di ...

