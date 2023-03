(Di mercoledì 29 marzo 2023) Ilè alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione e, come riportato da Sky Sport, il dt Davide Vagnati ha posato i propri...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : La giurisprudenza in materia è minima, vedremo cosa succederà. E forse vi starete chiedendo: perchè la Juventus vuo… - sportli26181512 : Il Torino pensa in grande: occhi sul centravanti della Germania: Il Torino è alla ricerca di un attaccante per la p… - FraTac9 : @pattydatorino @c_appendino Io stavo molto meglio prima a Torino, ora c'è un incapace, Lorusso, che pensa a cambiar… - UrbimanoOrbi : @RaiTre @CorradoAugias @giorgiozanchini ZANCHINI...AUGIAS, DITE CHI ERA GIANNI MINÀ, ERA FIGLIO DI UN AVVOCATO E… - UrbimanoOrbi : @giorgiozanchini ZANCHINI, DEVI DIRE CHI ERA GIANNI MINÀ, ERA FIGLIO DI UN AVVOCATO E LA MAMMA ERA MAESTRA, POI IL… -

è di, è un avvocato penalista - dichiarazione che provoca le risate nello studio, anche ... ammettendo che per Nicole lui ha un trasporto molto forte e cheche potrebbe essere davvero ...Ognuna di esse si è rafforzata, compresi voi, e volevo chiederle: cosa nee come cambia l'... Lo scorso anno sono andato a vedere la finale a: sembrava che il Lione potesse vincere ...Se il Napoli è inarrestabile sul campo, almeno in Serie A, cila concorrenza a destabilizzare l'ambiente . Il quotidiano sportivo torinese Tuttosport ha ...d'Europa non conviene all'asse- ...

Il Torino pensa in grande: occhi sul centravanti della Germania Calciomercato.com

il Torino starebbe pensando ad un nuovo attaccante in vista della prossima stagione, per regalare a Ivan Juric un numero 9 di peso, capace di trovare maggior continuità sottorete e sfruttare le tante ...Il Torino si gode l'exploit di Toni Sanabria ma pensa già all'attacco del futuro, con la voglia di Cairo di portare in granata un numero 9 purosangue come Niclas Fullkrug. Torino, interesse per ...