Il segretario Cgil Maurizio Landini a Bruxelles per incontrare il commissario Gentiloni | “Il governo convochi le parti sociali su Pnrr”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 marzo 2023) “L’Italia ha bisogno di un radicale cambiamento delle politiche europee e bisognerebbe far diventare regola lo scopo degli investimenti sul piano sociale. La pandemia ci ha infatti insegnato che c’è bisogno di investire sul territorio, sulla sanità, sui dirittie credo che questo sia un punto che ora manca”. Così ildella, a margine del suo incontro in Commissione europea con ilPaolo. Per quanto riguarda il“noi non siamo ancora stati coinvolti, ma credo che ildebba iniziare a discutere con leinteressate. I tempi sono stretti e c’è bisogno di realizzare gli obiettivi”, ha concluso ...