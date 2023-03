Il ritorno di Casanova è l’addio alla giovinezza di Salvatores

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Un regista che non riesce a terminare il suo film e una casa ipertecnologica che si ribellamalinconia: benvenuti nel nuovo film del regista di Nirvana, dal 30 marzo al cinema. Lo abbiamo visto in anteprima al Bif&st 2023.

andreacauti : RT @Agenzia_Italia: #cinema 'Il ritorno di Casanova', la rinascita artistica di #Salvatores, tra Schnitzler e Fellini. Di @andreacauti - Agenzia_Italia : #cinema 'Il ritorno di Casanova', la rinascita artistica di #Salvatores, tra Schnitzler e Fellini. - Ma_Se_Domani : I film in uscita #soloalcinema il 30 marzo? da Pantafa al Il Ritorno di Casanova ecco tutte le trame e i trailer

In particolare spiccano Ildidel regista premio Oscar Gabriele Salvatores, storia meta - cinematografica " ma non autobiografica - con Toni Servillo, Sara Serraiocco e Fabrizio ......- Ivano Fossati riceve la laurea honoris causa a Genova GUARDA GLI SCATTI Fotogallery - I Bennifer in love sul red carpet di 'Air' DI GABRIELE SALVATORES Fotogallery - 'Ildi', ...Dopo Ildie Mia , il Bari International Film & Tv Festival ha fortissimamente voluto il nuovo film di finzione di Walter Veltroni . Intitolato Quando , racconta la storia di un uomo ...

In questa edizione: - "Il ritorno di Casanova", Salvatores dirige Servillo e Bentivoglio - "Quando", il nuovo film di Veltroni con Neri Marcorè - "Pantafa", horror ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO. Al Concordia nel fine settimana arriva “Il ritorno di Casanova”, il nuovo film di Gabriele Salvatores, che dirige Toni Servillo e Fabrizio Bentivoglio.