Il ritorno del caviale cotto: la storia del caviale ferrarese (Di mercoledì 29 marzo 2023) Life&People.it È tra gli alimenti più costosi e pregiati, sinonimo di sfarzo e sontuosità: il caviale non ha bisogno di molte presentazioni. Eppure ce n’è una specialità veramente particolare, unica al mondo che porta in alto la bandiera tricolore. Si tratta del caviale ferrarese, un prodotto 100% Made in Italy, diverso da tutti gli altri, preparato secondo una ricetta antichissima di origine rinascimentale, risalente alla corte dei Duchi d’Este, ed in particolare ad Alfonso I d’Este, marito della nota Lucrezia Borgia. cotto al forno e conservato sott’olio, si distingue per il suo gusto delicato che grazie alla cottura lenta e a una leggera salatura, esalta le caratteristiche organolettiche della pietanza. Per secoli il caviale ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 29 marzo 2023) Life&People.it È tra gli alimenti più costosi e pregiati, sinonimo di sfarzo e sontuosità: ilnon ha bisogno di molte presentazioni. Eppure ce n’è una specialità veramente particolare, unica al mondo che porta in alto la bandiera tricolore. Si tratta del, un prodotto 100% Made in Italy, diverso da tutti gli altri, preparato secondo una ricetta antichissima di origine rinascimentale, risalente alla corte dei Duchi d’Este, ed in particolare ad Alfonso I d’Este, marito della nota Lucrezia Borgia.al forno e conservato sott’olio, si distingue per il suo gusto delicato che grazie alla cottura lenta e a una leggera salatura, esalta le caratteristiche organolettiche della pietanza. Per secoli il...

