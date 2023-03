Il rischio dei deepfake in vista delle prossime elezioni sta aumentando (Di mercoledì 29 marzo 2023) Più tecnologie come quella di Midjourney e Stable Diffusion si affinano (basta considerare le recenti immagini di Putin e Trump arrestati), più diventa concreto il rischio di forti ingerenze nei periodi che precedono le elezioni politiche con la possibilità di basare la propaganda su fake news più vere che mai. Saranno più veloci i giganti della tecnologia, i media e le istituzioni a mettere a punto una serie di mezzi per contrastare la propaganda politica deepfake o nel mondo – negli Usa, per esempio, già nel 2024 – o arriveremo impreparati? Considerata la rapidità con cui gli strumenti che generano testi e immagini sfruttando l’intelligenza artificiale si evolvono, è davvero difficile stabilirlo e – di recente – il co-conduttore di Pod Save America Tommy Vietor lo ha dimostrato nel corso di un episodio. LEGGI ANCHE >>> AI, ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Più tecnologie come quella di Midjourney e Stable Diffusion si affinano (basta considerare le recenti immagini di Putin e Trump arrestati), più diventa concreto ildi forti ingerenze nei periodi che precedono lepolitiche con la possibilità di basare la propaganda su fake news più vere che mai. Saranno più veloci i giganti della tecnologia, i media e le istituzioni a mettere a punto una serie di mezzi per contrastare la propaganda politicao nel mondo – negli Usa, per esempio, già nel 2024 – o arriveremo impreparati? Considerata la rapidità con cui gli strumenti che generano testi e immagini sfruttando l’intelligenza artificiale si evolvono, è davvero difficile stabilirlo e – di recente – il co-conduttore di Pod Save America Tommy Vietor lo ha dimostrato nel corso di un episodio. LEGGI ANCHE >>> AI, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Greenpeace_ITA : ?? In pochi ne parlano eppure la salute di tante persone in Italia è a rischio a causa dei #PFAS. L’Italia è tra i… - fattoquotidiano : In attesa dei processi sportivi che la vedranno alla sbarra nei prossimi mesi la prima a essere consapevole delle t… - ZZiliani : ... è enormemente più grave, la pena che attende tutti, specie #Agnelli e #Paratici che furono i principali interlo… - Eme_Fritticaldi : RT @ZZiliani: ... è enormemente più grave, la pena che attende tutti, specie #Agnelli e #Paratici che furono i principali interlocutori dei… - Paola222006421 : RT @AlRobecchi: Giorgia Meloni è salita su un F-35, con i bambini che gridano Gior-gia Gior-gia con le bandierine tricolori per festeggiar… -