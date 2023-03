Il rapper Clementino in concerto a Benevento (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto. L’artista napoletano sarà in città in occasione del “Benevento Sport Village – Exclusive Caruso 1969” che si terrà dal 7 al 12 Luglio 2023 a Piazza Risorgimento. Il live, in programma domenica 16 luglio 2023, sancirà la chiusura della manifestazione che sarà presentata lunedì 3 Aprile, alle ore 17.00, presso Palazzo Paolo V a Benevento. Nel corso della conferenza verrà presentato il programma delle serate, caratterizzate da momenti di intrattenimento e spettacolo, punti food e culturali. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto. L’artista napoletano sarà in città in occasione del “Sport Village – Exclusive Caruso 1969” che si terrà dal 7 al 12 Luglio 2023 a Piazza Risorgimento. Il live, in programma domenica 16 luglio 2023, sancirà la chiusura della manifestazione che sarà presentata lunedì 3 Aprile, alle ore 17.00, presso Palazzo Paolo V a. Nel corso della conferenza verrà presentato il programma delle serate, caratterizzate da momenti di intrattenimento e spettacolo, punti food e culturali. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

