Il profumo del film Triangle of Sadness esiste davvero | ecco dove puoi acquistarlo

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 29 marzo 2023)of, ilsu un gruppo di personaggi belli e/o ricchi a bordo di un lussuoso yacht che salta per aria in mezzo al mare, oltre che opera prima in lingua inglese del regista svedese Ruben Östlund, era il più bizzarro tra i candidati all’Oscar per il miglior2023. La satira di classe, incentrata sui temi di vanità, aspetto fisico, ricchezza e popolarità e su cosa potremmo farcene di queste qualità nel mezzo di una crisi, si pone una classica domanda: «Cosa porteresti su un’isola deserta?». E ne pone un’altra: «Quali sarebbero gli oggetti più inutili da avere su un’isola deserta?».Ho scoperto l'nza di una storia curiosa dietro la maniera in cui arriva sull’isola uno di questi oggetti, una simbolica boccetta di eau de parfum. Ilinizia con la vicenda di ...