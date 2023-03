Il Pd adesso è una polveriera (Di mercoledì 29 marzo 2023) Che Elly Schlein abbia avuto la meglio su Stefano Bonaccini non è una notizia, anche se non era scontato. Non tanto per la sorprendente vittoria alle primarie dopo l’iniziale sconfitta nel voto delle sezioni Pd. Ma perché ieri, dopo un tira e molla finito sui giornali, è riuscita a far eleggere alla guida dei gruppi di Camera e Senato i suoi uomini di fiducia, Francesco Boccia e Chiara Braga. Nonostante i tanti mugugni interni. Sì va bene: i neo capigruppo sono stati scelti per acclamazione, che è un modo per nascondere le divisioni interne a suon di applausi. Divisioni che però c’erano, ci sono e ci saranno in futuro nonostante Boccia e Braga si sgolino per parlare di unità. Le elezioni di settembre hanno consegnato i pochi seggi conquistati dal Pd ad eletti che in maggioranza non sono di chiara fama esponenti dell’area di Elly Schlein. Non lo erano Simona Malpezzi e Debora ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 29 marzo 2023) Che Elly Schlein abbia avuto la meglio su Stefano Bonaccini non è una notizia, anche se non era scontato. Non tanto per la sorprendente vittoria alle primarie dopo l’iniziale sconfitta nel voto delle sezioni Pd. Ma perché ieri, dopo un tira e molla finito sui giornali, è riuscita a far eleggere alla guida dei gruppi di Camera e Senato i suoi uomini di fiducia, Francesco Boccia e Chiara Braga. Nonostante i tanti mugugni interni. Sì va bene: i neo capigruppo sono stati scelti per acclamazione, che è un modo per nascondere le divisioni interne a suon di applausi. Divisioni che però c’erano, ci sono e ci saranno in futuro nonostante Boccia e Braga si sgolino per parlare di unità. Le elezioni di settembre hanno consegnato i pochi seggi conquistati dal Pd ad eletti che in maggioranza non sono di chiara fama esponenti dell’area di Elly Schlein. Non lo erano Simona Malpezzi e Debora ...

