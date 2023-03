Il parmigliano è del Wisconsin? Non proprio! (Di mercoledì 29 marzo 2023) Oggi parliamo di un argomento decisamente divisorio, ma cercheremo di farlo affrontando solo una delle tante notizie che sono circolate sul tema. La polemica nata in Italia dall’intervista del Financial Times al professor Alberto Grandi sul cibo tradizionale italiano è di quelle forti. I commenti di critica nei confronti del professore sono tanti, e tra testate e post social hanno circolato tantissime informazioni. Alcune completamente sbagliate. Ecco oggi trattiamo quella che noi di BUTAC abbiamo visto circolare di più e che è evidentemente frutto di pessimo giornalismo. Virgolettati come quello sfruttato da Primato Nazionale: “Il parmigiano? E’ del Wisconsin” Siparietti comici come quello di Fiorello a VivaRai2: O post che cominciano come questo: Egr. Prof. Grandi, è notizia del TG di oggi che nel suo libro “Denominazione di origine inventata” Lei avrebbe ... Leggi su butac (Di mercoledì 29 marzo 2023) Oggi parliamo di un argomento decisamente divisorio, ma cercheremo di farlo affrontando solo una delle tante notizie che sono circolate sul tema. La polemica nata in Italia dall’intervista del Financial Times al professor Alberto Grandi sul cibo tradizionale italiano è di quelle forti. I commenti di critica nei confronti del professore sono tanti, e tra testate e post social hanno circolato tantissime informazioni. Alcune completamente sbagliate. Ecco oggi trattiamo quella che noi di BUTAC abbiamo visto circolare di più e che è evidentemente frutto di pessimo giornalismo. Virgolettati come quello sfruttato da Primato Nazionale: “Il parmigiano? E’ del” Siparietti comici come quello di Fiorello a VivaRai2: O post che cominciano come questo: Egr. Prof. Grandi, è notizia del TG di oggi che nel suo libro “Denominazione di origine inventata” Lei avrebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nicolaprochilo : RT @butacit Il parmigliano è del Wisconsin? Non proprio! - TartaStephanos : RT @butacit: Il parmigliano è del Wisconsin? Non proprio! - butacit : Il parmigliano è del Wisconsin? Non proprio! -

Financial Times sui prodotti Made in Italy: risponde il Consorzio del ... Ruminantia Parmigiano e piazza nel mirino: ai marxisti non piace il cibo made in Italy Il Parmigiano Reggiano Dop, "uno dei simboli del Made in Italy che tutto il mondo ci invidia, è nato in Italia". Risalgono al 1200 le prime tracce della sua commercializzazione, mentre la testimonianz ... Cavriago, ruba formaggio e tenta di mordere il commesso Cavriago (Reggio Emilia), 29 marzo 2023 – E’ passato dalle casse del supermercato pagando due pezzi di pane. Ma nello zaino aveva nascoste alcune punte di Parmigiano Reggiano. E’ stato fermato da un ... Il Parmigiano Reggiano Dop, "uno dei simboli del Made in Italy che tutto il mondo ci invidia, è nato in Italia". Risalgono al 1200 le prime tracce della sua commercializzazione, mentre la testimonianz ...Cavriago (Reggio Emilia), 29 marzo 2023 – E’ passato dalle casse del supermercato pagando due pezzi di pane. Ma nello zaino aveva nascoste alcune punte di Parmigiano Reggiano. E’ stato fermato da un ...