Il Paradiso delle Signore | le anticipazioni del 29 marzo | Veronica ricatta Gloria

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Il, come al solito in onda su Rai1. Ecco ledella puntata di oggi, mercoledì 29. Matilde e Tancredi discutono a causa di Vittorio, che a sua volta scopre di avere ancora bisogno di Matilde per concludere i suoi affari oltremanica. Francesco è determinato a scoprire che cosa sta nascondendo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Il, ledal 20 al 24 febbraio: Ezio e… Il, la puntata di oggi: Vittorio e Diletta… Il...