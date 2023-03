Il Paradiso delle Signore 7 | spoiler 5 aprile | Gemma apprende che tra Marco e Stefania è finita

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Le puntate de Il7 continuano a riservare ai telespettatori di Rai Uno grandi emozioni. La puntata della soap, che andrà in onda in pima visione assoluta mercoledì 52023, vedrà l’attenzione focalizzarsi sulla famiglia Colombo: in casa Ezio e Veronica decideranno di mantenere segreta ala notizia inerente alla fine della relazione tra. I riflettori verranno puntati anche su Alfredo, che riceverà un invito a cena da parte di Irene. Vito farà di tutto per fare pace con Maria: ci riuscirà? Staremo a vedere. Gli occhi saranno puntati anche su Matilde, che continuerà a pensare a Vittorio Conti. Il7,verrà a sapere che ...