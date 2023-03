(Di mercoledì 29 marzo 2023) La Sala Stampa della Santa Sede ha annunciato che il Pontefice è al Gemelli per controlli programmati. Dovrebbe passare la notte in ospedale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : ++Papa Francesco in ospedale dopo un lieve malore: resta ricoverato al Gemelli++ #papafrancesco #29marzo #gemelli… - vivranda : RT @DomaniGiornale: ?? #PapaFrancesco è stato ricoverato al policlinico Gemelli di Roma e sono state annullate le sue udienze di domani e di… - infoitinterno : Papa ricoverato al Gemelli per problemi cardiaci, annullate le udienze dei prossimi giorni - infoitinterno : Il Papa ricoverato: 'Problemi cardiaci e respiratori'. Saltano le udienze - GINA32451015 : RT @Italia_Notizie: Papa Francesco ricoverato all’ospedale Gemelli: «Problemi al cuore» -

A quanto si apprende,Francesco è statoper 'affaticamento respiratorio': in corso tac su situazione dei bronchi. Oltre a un'intervista che ilaveva in programma in Vaticano ...Francesco era statoal Gemelli già nel 2021, ma allora il comunicato vaticano parlò subito di un 'intervento programmato', l'asportazione di una parte del colon per una stenosi ...Il ricovero in seguito a delle visite già ...

Il Papa ricoverato al Gemelli per "controlli di routine". Annullati gli appuntamenti in agenda AGI - Agenzia Italia

Gli appuntamenti di Papa Francesco in agenda, a quanto si apprende, sono stati annullati affinché i controlli possano proseguire per il tempo eventualmente necessario. In attesa dei risultati dei suoi ...Milano, 29 mar. (askanews) – Papa Francesco è ricoverato da oggi pomeriggio al Policlinico Gemelli per controlli che la Sala stampa vaticana ha confermato essere stati “programmati precedentemente”.