Il Papa ricoverato: "Malore dopo l'udienza". Ha un'infezione respiratoria (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Sala Stampa della Santa Sede ha annunciato che il Pontefice è al Gemelli per controlli programmati. Dovrebbe passare la notte in ospedale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilriformista : #PapaFrancesco ha avvertito un malore nel pomeriggio ed è stato trasportato in ambulanza al Gemelli di Roma: i prim… - Platinum_m1 : RT @LaCnews24: Papa Francesco ricoverato all’Ospedale Gemelli per «affaticamento respiratorio», il malore dopo l’udienza generale https://t… - LaCnews24 : Papa Francesco ricoverato all’Ospedale Gemelli per «affaticamento respiratorio», il malore dopo l’udienza generale… - andreastoolbox : Il Papa al Gemelli dopo un malore. Annullate tutte le udienze #Papa #Il #al #dopo #Gemelli ??????? - LaGazzettaWeb : Papa Francesco in ospedale dopo un lieve malore: resta ricoverato al Gemelli - News -