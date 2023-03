“Il Papa era affaticato e provato”. L'episodio choc con le suore (Di mercoledì 29 marzo 2023) Papa Francesco apparso affaticato ad alcuni dei fedeli ammessi al baciamano al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro. A raccontarlo all'Adnkronos è Luca Paolorossi, sarto marchigiano da quattro generazioni: «Bergoglio era affaticato e provato. E nonostante questo, sulla sedia a rotelle ha continuato a stringere mani ai fedeli ammessi al baciamano. Ad un certo punto - ricorda Paolorossi - si è spazientito con un gruppo di suore che si prodigavano eccessivamente nei saluti. Francesco, con quel suo piglio, mi ha dato l'idea di redarguirle. Stamani appariva un po' provato ma sentire del ricovero in ospedale mi ha toccato particolarmente. Facciamo tutti il tifo per lui e preghiamo per lui». Nei giorni scorsi Papa Francesco aveva lamentato alcune ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 marzo 2023)Francesco apparsoad alcuni dei fedeli ammessi al baciamano al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro. A raccontarlo all'Adnkronos è Luca Paolorossi, sarto marchigiano da quattro generazioni: «Bergoglio era. E nonostante questo, sulla sedia a rotelle ha continuato a stringere mani ai fedeli ammessi al baciamano. Ad un certo punto - ricorda Paolorossi - si è spazientito con un gruppo diche si prodigavano eccessivamente nei saluti. Francesco, con quel suo piglio, mi ha dato l'idea di redarguirle. Stamani appariva un po'ma sentire del ricovero in ospedale mi ha toccato particolarmente. Facciamo tutti il tifo per lui e preghiamo per lui». Nei giorni scorsiFrancesco aveva lamentato alcune ...

