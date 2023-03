Il Papa al Gemelli. Nessun allarme ma resterà in ospedale (Di mercoledì 29 marzo 2023) AGI - Un dolore al petto dopo l'udienza generale, quando si trovava nella residenza di Santa Marta. Così negli ambienti vaticani si racconta quanto accaduto nel pomeriggio a Papa Francesco. Il pontefice è stato subito visitato dal medico personale Massimiliano Strappetti che ha subito acconsentito a portare Bergoglio in ospedale per controlli. E il Papa viene quindi trasferito in ambulanza al policlinico "Gemelli" di Roma, dove c'è un reparto dedicato alle cure dell'inquilino più importante del Vaticano. Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede fa poi sapere che si tratta di "controlli precedentemente programmati". Ma poi dal Vaticano filtrano altre voci, meno rassicuranti. L'agenda del Papa è stata annullata, almeno fino a quando saranno in corso gli esami medici. Francesco, 86 anni, soffre ... Leggi su agi (Di mercoledì 29 marzo 2023) AGI - Un dolore al petto dopo l'udienza generale, quando si trovava nella residenza di Santa Marta. Così negli ambienti vaticani si racconta quanto accaduto nel pomeriggio aFrancesco. Il pontefice è stato subito visitato dal medico personale Massimiliano Strappetti che ha subito acconsentito a portare Bergoglio inper controlli. E ilviene quindi trasferito in ambulanza al policlinico "" di Roma, dove c'è un reparto dedicato alle cure dell'inquilino più importante del Vaticano. Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede fa poi sapere che si tratta di "controlli precedentemente programmati". Ma poi dal Vaticano filtrano altre voci, meno rassicuranti. L'agenda delè stata annullata, almeno fino a quando saranno in corso gli esami medici. Francesco, 86 anni, soffre ...

