(Di mercoledì 29 marzo 2023) Manovra di mercato o semplice insofferenza perché il figlio gioca poco? Ildi Ansu, attaccante del Barcellona e stella della nazionale spagnola, attacca duramente il club blaugrana per lo ...

glooit : Il padre di Fati avvisa il Barca: 'Ora basta. Meritiamo di più' leggi su Gloo - sportface2016 : #Barcellona, #AnsuFati chiede spazio. Il padre: 'Merita di più' - ManueCampos : RT @SprintDeRakitic: es que estoy llorando con el padre de Ansumane Fati eh ajsjsjsjsjsjajaja - Luxgraph : Ansu Fati, lo sfogo del padre: 'Deve lasciare il Barcellona' - Pall_Gonfiato : Il padre di #AnsuFati tuona: 'Sono stato io a dirgli di andarsene'

Manovra di mercato o semplice insofferenza perché il figlio gioca poco Ildi Ansu, attaccante del Barcellona e stella della nazionale spagnola, attacca duramente il club blaugrana per lo scarso utilizzo del calciatore proveniente, tra l'altro, dalle giovanili dei ...A El Partidazo di COPE , Boridel calciatore, ha espresso tutto il suo fastidio per la situazione che sta vivendo il figlio a cui Xavi sta regalando pochissimi minuti di gioco. "Ansu sta ...Ora però Ansuha fretta e suo papà, Bori, chiede più spazio al Barcellona per suo figlio. 'Lui vuole rimanere. Da, però, sono arrabbiato. Voglio vederlo avere successo' , le sue parole a '...

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Manovra di mercato o semplice insofferenza perché il figlio gioca poco Il padre di Ansu Fati, attaccante del Barcellona e stella della nazionale spagnola, attacca duramente il ...Da padre, però, sono arrabbiato ... La situazione contrattuale di Ansu Fati lo vede essere sotto contratto fino al 2027, ma lo spagnolo ha collezionato in questa stagione solo 11 presenze da titolare ...