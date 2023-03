Il nome non vi dice nulla? Per figli e nipoti potrebbe essere un vero e proprio idolo (Di mercoledì 29 marzo 2023) . Anzi, un’icona globale – che da oggi, veste i panni di un denim iconico, parafrasando l’annuncio sui social di Calvin Klein. Il celebre brand di jeans e casualwear sceglie Jung Kook, membro della K-pop band al maschile dei BTS, come nuovo brand ambassador a livello globale. Solo l’ultima casa di moda che punta tutto sui testimonial sud-coreani legati alla scena musicale del momento. Campagne moda PE 2023 guarda le foto Leggi anche › Generazione K. Chi sono le pop star coreane che conquistano la moda d’Occidente ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 29 marzo 2023) . Anzi, un’icona globale – che da oggi, veste i panni di un denim iconico, parafrasando l’annuncio sui social di Calvin Klein. Il celebre brand di jeans e casualwear sceglie Jung Kook, membro della K-pop band al maschile dei BTS, come nuovo brand ambassador a livello globale. Solo l’ultima casa di moda che punta tutto sui testimonial sud-coreani legati alla scena musicale del momento. Campagne moda PE 2023 guarda le foto Leggi anche › Generazione K. Chi sono le pop star coreane che conquistano la moda d’Occidente ...

