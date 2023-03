Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Il #Napoli stritola gli avversari grazie all’ottima preparazione fisica (Gazzetta) Il maggior numero di gol arriva… -

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul dato attribuendolo ad un'ottima preparazione fisica dei giocatori del, grazie al lavoro dello staff di Spalletti. Soltanto con una buona preparazione, ...Glasner ha sorpreso la squadra di Spalletti per 45 minuti, poi è crollata. Perché ilè sempre alla ricerca di soluzioni e quando le trova ti's Polish midfielder Piotr Zielinski (R) celebrates with's Georgian forward Khvicha Kvaratskhelia after scoring a penalty and his side's third goal during the UEFA Champions ...Le istituzioni visitate Hanno partecipato al viaggio da47 dei 49 allievi che saranno ... Le ultime di La morsa diplomatica e tecnologica chel'industria europea di Fabrizio Onida ...