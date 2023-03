Il Napoli può superare il primato del Grande Torino: in 75 anni nessuno ci è mai riuscito (La Stampa) (Di mercoledì 29 marzo 2023) Su La Stampa, Antonio Barillà scrive del Napoli di Luciano Spalletti. Continuando di questo passo, il Napoli potrebbe essere la prima squadra nella storia del calcio italiano a superare il primato stabilito dal Grande Torino, che in 75 anni è stato soltanto eguagliato. Barillà definisce il Napoli la “freccia azzurra”. “Napoli corre veloce”, scrive, e vede all’orizzonte “uno scudetto meritatissimo”. La data ufficiale per la matematica potrebbe essere il 29 aprile, contro la Salernitana. Barillà scrive: “Dovesse accadere, mancherebbero ancora sei turni alla fine, il che significherebbe fissare un primato nuovo strappandone uno che resiste da 75 anni e che è stato al massimo eguagliato, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 marzo 2023) Su La, Antonio Barillà scrive deldi Luciano Spalletti. Continuando di questo passo, ilpotrebbe essere la prima squadra nella storia del calcio italiano ailstabilito dal, che in 75è stato soltanto eguagliato. Barillà definisce illa “freccia azzurra”. “corre veloce”, scrive, e vede all’orizzonte “uno scudetto meritatissimo”. La data ufficiale per la matematica potrebbe essere il 29 aprile, contro la Salernitana. Barillà scrive: “Dovesse accadere, mancherebbero ancora sei turni alla fine, il che significherebbe fissare unnuovo strappandone uno che resiste da 75e che è stato al massimo eguagliato, ...

Il futuro di Inter e Milan in un aprile di fuoco con le verità Champions Importante per entrambe, ma indubbiamente più per il Milan, che un anno fa proprio a Napoli ottenne ... c'è nel mezzo la doppia sfida col Benfica, che può dare un senso profondo alla stagione di ... Affare da 56 milioni: la Juventus quasi non ci crede Allegri - Calciomercato.itLo farà in maniera roboante con il big match tra Napoli e Milan, crocevia ... Intanto per i bianconeri il quarto posto è lontano sette punti e può essere raggiunto anche senza ... Vieri: "Giuntoli è un direttore sportivo vecchia maniera, va a pescare i giocatori in prima persona" È un Napoli che può sognare anche in Champions Per Vieri sì, anche se dovrà fare attenzione al Milan. "Per me non sarebbe una sorpresa, anche se dovrà stare molto attento al Milan. In Champions "... Importante per entrambe, ma indubbiamente più per il Milan, che un anno fa proprio aottenne ... c'è nel mezzo la doppia sfida col Benfica, chedare un senso profondo alla stagione di ...Allegri - Calciomercato.itLo farà in maniera roboante con il big match trae Milan, crocevia ... Intanto per i bianconeri il quarto posto è lontano sette punti eessere raggiunto anche senza ...È unchesognare anche in Champions Per Vieri sì, anche se dovrà fare attenzione al Milan. "Per me non sarebbe una sorpresa, anche se dovrà stare molto attento al Milan. In Champions "... Cannella: "Ecco perché il Napoli può vincere lo scudetto anche ... Per Sempre Napoli