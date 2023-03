Il monito di Papa Francesco: “Diventare cristiano non è un maquillage” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Città del Vaticano – “Diventare cristiano non è un maquillage, il vero cambiamento è quello del cuore”. Questo il nuovo monito che arriva da Papa Francesco durante l’Udienza Generale del mercoledì. Il Pontefice arriva in piazza San Pietro sulla Papamobile, lasciando salire alcuni bambini prima di concedersi un bagno di folla. Francesco saluta e bacia alcuni neonati. Poi, dal sagrato, continuando il ciclo di catechesi dedicato alla passione per l’evangelizzazione: lo zelo apostolico del credente, focalizza la meditazione odierna sul tema “Testimoni. San Paolo”. E proprio ricordando la storia dell’Apostolo delle Genti, striglia i credenti: “Tu puoi studiare la Bibbia e Diventare ateo. Studiare serve, ma non genera una nuova vita di ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 marzo 2023) Città del Vaticano – “non è un, il vero cambiamento è quello del cuore”. Questo il nuovoche arriva dadurante l’Udienza Generale del mercoledì. Il Pontefice arriva in piazza San Pietro sullamobile, lasciando salire alcuni bambini prima di concedersi un bagno di folla.saluta e bacia alcuni neonati. Poi, dal sagrato, continuando il ciclo di catechesi dedicato alla passione per l’evangelizzazione: lo zelo apostolico del credente, focalizza la meditazione odierna sul tema “Testimoni. San Paolo”. E proprio ricordando la storia dell’Apostolo delle Genti, striglia i credenti: “Tu puoi studiare la Bibbia eateo. Studiare serve, ma non genera una nuova vita di ...

