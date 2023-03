Il meglio e il peggio di ieri 28 marzo al GF Vip: le news dell’ultim’ora (Di mercoledì 29 marzo 2023) Torna l’angolo Il meglio e il peggio di, la rubrica dedicata alle news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip. A seguire i fatti più importanti della giornata di ieri, martedì 28 marzo. Grande Fratello Vip, news ultim’ora: il meglio e il peggio di ieri 28 marzo Ecco quali sono le news dell’ultim’ora sul GF Vip 7 in questo nuovo appuntamento con Il meglio e il peggio di. Nikita in lacrime per Onestini Erano in pochi ad aspettarsi l’uscita di scena di Luca Onestini. Se Micol Incorvaia ancora non crede alla sua eliminazione e Alberto De Pisis continua a nutrire sensi di colpa per la sua decisione di mandare al televoto flash l’amico, ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 29 marzo 2023) Torna l’angolo Ile ildi, la rubrica dedicata alledel Grande Fratello Vip. A seguire i fatti più importanti della giornata di, martedì 28. Grande Fratello Vip,ultim’ora: ile ildi28Ecco quali sono lesul GF Vip 7 in questo nuovo appuntamento con Ile ildi. Nikita in lacrime per Onestini Erano in pochi ad aspettarsi l’uscita di scena di Luca Onestini. Se Micol Incorvaia ancora non crede alla sua eliminazione e Alberto De Pisis continua a nutrire sensi di colpa per la sua decisione di mandare al televoto flash l’amico, ...

