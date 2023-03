Il Liceo Musicale di Airola celebra il ‘World Piano Day 2023’ (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNon tutti sanno, forse solo pochi addetti ai lavori, che oggi 29 marzo è l’88esimo giorno dell’anno solare e, poiché 88 è il numero dei tasti di un Pianoforte acustico standard, è stata scelta questa data per “celebrare il Pianoforte e tutto ciò che lo circonda: esecutori, compositori, costruttori di Pianoforti, accordatori, traslocatori e, soprattutto, l’ascoltatore.” Così scrive Nils Frahm, pianista e compositore tedesco, ideatore dell’evento World Piano Day che, dal 2015 ha istituito la Giornata mondiale del Pianoforte, per consentire a tutti gli appassionati, professionisti e non, di celebrare la magia e la versatilità di questo strumento. Tra la foltissima lista degli eventi promossi in ogni parte del mondo, è presente sulla piattaforma ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNon tutti sanno, forse solo pochi addetti ai lavori, che oggi 29 marzo è l’88esimo giorno dell’anno solare e, poiché 88 è il numero dei tasti di unforte acustico standard, è stata scelta questa data per “re ilforte e tutto ciò che lo circonda: esecutori, compositori, costruttori diforti, accordatori, traslocatori e, soprattutto, l’ascoltatore.” Così scrive Nils Frahm, pianista e compositore tedesco, ideatore dell’evento WorldDay che, dal 2015 ha istituito la Giornata mondiale delforte, per consentire a tutti gli appassionati, professionisti e non, dire la magia e la versatilità di questo strumento. Tra la foltissima lista degli eventi promossi in ogni parte del mondo, è presente sulla piattaforma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BeJustMe : @Cathomeless2 Le esperienze raccontate sotto questo tuo post, caro Antonio, mi fan ben sperare per il mio Luca: a l… - ScrivoLibero : Onu, New York 2023: gli studenti del Liceo Classico e Musicale Empedocle diventano ambasciatori e diplomatici alla… - orizzontescuola : La certificazione delle competenze in materie di indirizzo al liceo musicale: modulo da utilizzare per quelle conse… - StampaVercelli : Camilla Rolando, ex allieva del Liceo musicale di Vercelli, in tour con Gianni Morandi - TuttoH24 : Giovedì 30 Marzo alle 16.15 presso il liceo artistico musicale e coreutico 'Walter Gropius' in via Anzio a Potenza,… -