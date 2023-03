Il legame tra Raffaella Mennoia e Maria De Filippi: “Filo conduttore della mia vita” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Un legame speciale, costruito con le cose più importanti: fatto di affetto, di supporto, di collaborazione. È quello che c’è tra Raffaella Mennoia e Maria de Filippi, la due non solo lavorano insieme ma nutrono una sincera amicizia reciproca. Del resto c’era lei tra le persone accanto alla conduttrice nei giorni più dolorosi e difficili, quelli dell’addio al marito Maurizio Costanzo. Un rapporto che viene descritto alla perfezione dalla dedica profonda che, l’autrice di molti dei programmi Fascino, ha fatto per Maria De Filippi definendola: “Filo conduttore della mia vita“. Raffaella Mennoia, il legame d’affetto con Maria De ... Leggi su dilei (Di mercoledì 29 marzo 2023) Unspeciale, costruito con le cose più importanti: fatto di affetto, di supporto, di collaborazione. È quello che c’è trade, la due non solo lavorano insieme ma nutrono una sincera amicizia reciproca. Del resto c’era lei tra le persone accanto alla conduttrice nei giorni più dolorosi e difficili, quelli dell’addio al marito Maurizio Costanzo. Un rapporto che viene descritto alla perfezione dalla dedica profonda che, l’autrice di molti dei programmi Fascino, ha fatto perDedefinendola: “mia“., ild’affetto conDe ...

