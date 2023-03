Il governo va a caccia di soldi tra i pensionati e i poveri: che fine ha fatto la destra sociale? (Di mercoledì 29 marzo 2023) Che fine ha fatto la destra sociale, cioè quella, tanto per dire, della trilogia “Dio, padre e famiglia”, ora che la sua leader Giorgia Meloni guida il governo? Questa domanda è più che legittima a giudicare dalle scelte economiche operate in questi mesi. Mi riferisco in particolare al capitolo dedicato alla lotta alla povertà. La destra sociale, su questo punto, si è sempre mossa nella direzione di dare un aiuto concreto alle persone più svantaggiate, anche per lucrare una buona fetta di consenso. In ogni caso, la lotta alla povertà è parte del dna della destra sociale nostrana. Pare che ora le cose siano cambiate e assistiamo ad un duro attacco a due provvedimenti, uno realizzato e l’altro realizzabile, che potrebbero portare qualche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Chehala, cioè quella, tanto per dire, della trilogia “Dio, padre e famiglia”, ora che la sua leader Giorgia Meloni guida il? Questa domanda è più che legittima a giudicare dalle scelte economiche operate in questi mesi. Mi riferisco in particolare al capitolo dedicato alla lotta alla povertà. La, su questo punto, si è sempre mossa nella direzione di dare un aiuto concreto alle persone più svantaggiate, anche per lucrare una buona fetta di consenso. In ogni caso, la lotta alla povertà è parte del dna dellanostrana. Pare che ora le cose siano cambiate e assistiamo ad un duro attacco a due provvedimenti, uno realizzato e l’altro realizzabile, che potrebbero portare qualche ...

