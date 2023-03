Il gas chiude poco mosso a 42,80 euro al megawattora (Di mercoledì 29 marzo 2023) . Ad Amsterdam i Ttf segnano un marginale +0,12%. . 29 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023) . Ad Amsterdam i Ttf segnano un marginale +0,12%. . 29 marzo 2023

