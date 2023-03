Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicoLuperini : Non pensavo che avrei mai potuto dire questa cosa, ma sta realmente succedendo: Delio Rossi torna in sella! L'ex… - sportli26181512 : Il Foggia torna alle origini: Delio Rossi è il nuovo allenatore: Il Foggia torna alle origini: Delio Rossi è il nuo… - NicoMastrocola : - Gazzetta_it : Foggia torna alle origini, Delio Rossi è il nuovo allenatore #SerieC - R0bbySSL : RT @radiosei: Nuova avventura per Delio #Rossi ???? -

Delio Rossial. Il presidente rossonero Nicola Canonico ha convinto il tecnico romagnolo a tornare alle origini e siederà sulla panchina in cui aveva iniziato quasi 30 anni fa da oggi fino al ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Dopo tre anni, Delio Rossiad allenare. È fatta col, nel girone C di Serie C, che negli ultimi mesi ha vissuto un periodo 'travagliato' in panchina, con le dimissioni di Gallo e Somma. Delio Rossi non allena da ...Il programma condotto da Federica Sciarelliad occuparsi del caso di Greta Spreafico, la ...Lioce Raffaele Lioce è rimasto sepolto sotto i rifiuti all'interno della sua abitazione a. I ...

Il Foggia torna alle origini: Delio Rossi è il nuovo allenatore La Gazzetta dello Sport

Delio Rossi torna al Foggia. Il presidente rossonero Nicola Canonico ha convinto il tecnico romagnolo a tornare alle origini e siederà sulla panchina in cui aveva iniziato quasi 30 anni fa da oggi ...Per lui contratto anche per la prossima stagione Delio Rossi torna al Foggia. Il presidente rossonero Nicola Canonico ha convinto il tecnico romagnolo a tornare alle origini e siederà sulla panchina ...