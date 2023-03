Il dipinto a olio | firmato dall' artista Alastair Barford | vede re Carlo in giacca e cravatta | con un braccialetto simbolo della sua lotta per l' ambiente

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 29 marzo 2023)blu, camicia bianca,rosa e la mano in tasca. Questa la posa scelta da reper il primo ritratto del monarca, salito al trono lo scorso settembre, alla scomparsamadre Elisabetta. Ma c’è un particolare che ha sorpreso i critici d’arte inglesi: al polso,indossa unparticolare, e all’apparenza poco regale. Ilindigeno di reRicevuto in dono qualche settimana fa da Domingo Peas, leader di una tribù dell’Amazzonia, il bracciale è stato subito visto come unpersonale del monarca contro il cambiamento climatico e ...