Il delirio di Sofri | estradizione dei terroristi “accanimento politico”

(Di mercoledì 29 marzo 2023) 00:00 La cassazione francese dice no all'dei nostrirossi che quindi restano liberi: vive la France.pontifica sul Foglio. Una vergogna! 04:47 Sconto in bolletta, ma con giudizio. Stop al cibo sintetico, spiega il ministro Lollobrigida sul Tempo. 06:28 Fisco, arriva una nuova tregua sui debiti. 06:57 Politica, Elly Schlein fa di testa sua e Berlusconi con Barelli pure. 07:40 La Meloni fa discutere perché viene applaudita dai bambini. Vabbè! 08:03 Il Pnrr non ce la facciamo a farlo, dice anche Fitto: apriti cielo. 09:45 Passa la riforma degli appalti. 11:21 Il reddito di cittadinanza non va più. 11:42 Continuano le proteste in Francia anche se in maniera ridotta. 11:59 Sallusti e il paradosso degli inglesi sugli immigrati.