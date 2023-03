Il debito di Kiev è in costante aumento costante: il default è vicino? (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il portale giapponese JB Press ha analizzato le condizioni delle finanze ucraine. Ne ha tratto una spiacevole conseguenza che è già sotto gli occhi di tutti, sia in Europa che in America: la sopravvivenza economica di Kiev dipende dagli aiuti occidentali. Aiuti che presentano la forma di crediti o meglio di prestiti a fondo perduto, perché al momento hanno una chance pressocché inesistente di essere un giorno restituiti. Quel che è certo è che indipendentemente dall’esito del conflitto, sulle future generazioni di ucraini peseranno dei debiti enormi contratti sotto la presidenza di Zelensky. E non è chiaro quanto sia disposto a condonarli o almeno a ristrutturali un Occidente che è già provato di suo dalla crisi economica galoppante. I dati del Ministero delle Finanze ucraino Secondo i dati del Ministero delle Finanze ucraino, il deficit del budget nazionale del 2022 ... Leggi su strumentipolitici (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il portale giapponese JB Press ha analizzato le condizioni delle finanze ucraine. Ne ha tratto una spiacevole conseguenza che è già sotto gli occhi di tutti, sia in Europa che in America: la sopravvivenza economica didipende dagli aiuti occidentali. Aiuti che presentano la forma di crediti o meglio di prestiti a fondo perduto, perché al momento hanno una chance pressocché inesistente di essere un giorno restituiti. Quel che è certo è che indipendentemente dall’esito del conflitto, sulle future generazioni di ucraini peseranno dei debiti enormi contratti sotto la presidenza di Zelensky. E non è chiaro quanto sia disposto a condonarli o almeno a ristrutturali un Occidente che è già provato di suo dalla crisi economica galoppante. I dati del Ministero delle Finanze ucraino Secondo i dati del Ministero delle Finanze ucraino, il deficit del budget nazionale del 2022 ...

